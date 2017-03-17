Прокуратура АРК сообщила о подозрении в государственной измене почти 140 крымским депутатам

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в государственной измене 78 депутатам Верховной Рады АРК и 58 депутатам Севастопольского горсовета. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно указанному постановлению 16 марта 2014 года был проведен незаконный референдум, результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации», – сообщает пресс-служба.

В ведомстве добавили, что в суд переданы обвинительные акты в отношении 16 лиц, а также в 17 уголовных процессах получено разрешение суда на проведение специального досудебного расследования.

Сами подозреваемые в госизмене сообщение украинского ведомства не комментируют.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».