Виноделие в Крыму может получить толчок при частных инвесторах – эксперт

Для винодельческих предприятий аннексированного Крыма частный владелец может оказаться лучше, чем российское руководство полуострова. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал сотрудник Института виноградарства и виноделия «Магарач» Тагир Рамазанов.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F312879608&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

Так специалист прокомментировал информацию о возможной приватизации старейшего винодельческого предприятия аннексированного Крыма «Новый Свет».

«То, что государственное, как всегда, бывает в худшем положении, потому что денег у государства нет, чтобы модернизировать предприятие. Частные заводы, которые у нас в Крыму появляются, там и оборудование современное, и оборотных средств больше, реклама, маркетинг, свои магазины, все, что угодно. В «Новом Свете» давно этого не было, держатся на этом минимуме, потому что их продукция узнаваема. Считаю, что если будет частный инвестор, то перспектива у любого государственного предприятия будет гораздо лучше», – считает Рамазанов.

В свою очередь, экс-руководитель воссозданного на материке государственного предприятия «Новый Свет» Дмитрий Незвинский считает, что нормальные инвесторы не заинтересуются возможностью покупки экспроприированного предприятия.

«Нормальный инвестор – европейский, мировой – не купится на эту операцию, он понимает, что объект проблемный и эта сделка разрешена только в самой России. Это будут частные руки, какой-то частный инвестор, который, возможно, захочет этот комплекс приобрести. Даже сложно сказать, что это будет за человек. Я, например, на сегодня не вижу, как это можно сделать», – резюмировал Незвинский.

Подконтрольное Москве правительство Крыма приняло решение о приватизации одного из старейших винодельческих предприятий региона – «Завода шампанских вин «Новый Свет», сообщил РБК 14 марта. По информации издания, предприятие может быть включено в ближайший план приватизации 2017-2018 годов.

Десятки винодельческих предприятий аннексированного Крыма могут прекратить свою работу в следующем году. Об этом в начале марта заявила назначенная Москвой глава предприятия «Массандра» Янина Павленко. По ее словам, законодательный запрет на использование арендованного оборудования для производства винодельческой продукции, который для Крыма вступит в силу с 1 января 2018 года, может остановить работу около десятка предприятий полуострова.

По словам Павленко, речь идет о предприятиях «Коктебель», «Агрофирма «Заветное», «Алеф-Виналь», Феодосийский завод коньяков и вин, «Дионис», «Бурлюк», «Золотая Балка», «Качинский плюс», и Инкерманский завод марочных вин.