Госдума России разрешила попавшим под санкции россиянам не платить налоги

Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект, который дает возможность попавшим под санкции россиянам не платить налоги в России. Об этом 17 марта сообщает Радио Свобода.

Автор поправок, глава комитета российской Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что они нужны в тех случаях, когда попавший под санкции россиянин по европейским законам должен отчитываться о налогах за рубежом. Это связано с тем, что у него там есть компании, имущество или доходы.

Однако ,по его словам, из-за санкций такие люди вынуждены жить в России и, следовательно, отчитываться о налогах перед Федеральной налоговой службой. Новый закон позволит им платить налоги в Европе, несмотря на постоянное проживание в России, отметил глава комитета российской Госдумы.

В чьих конкретно интересах принимаются поправки, неизвестно.

В американский санкционный список включены 56 россиян, в европейский – 157 граждан России и Украины – за их роль в аннексии Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Среди них предприниматели Роман и Аркадий Ротенберги, Геннадий Тимченко, которых считают близкими друзьями президента Путина.