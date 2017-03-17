Количество радиостанций, вещающих на Крым, увеличат вдвое – Стець

Глава министерства информационной политики Украины Юрий Стець 17 марта сообщил, что в течение года количество радиостанций, которые вещают на Крым, будет увеличено вдвое. Такое заявление украинский министр сделал на торжественном открытии телерадиовышки в поселке Чонгар на административной границе с Крымом.

По его словам, после проведения конкурса на цифровое телевидение, высота вышки на административной границе с Крымом, на Чонгаре, будет увеличена до 200 метров. В этом году высоту башни в Чаплинке увеличат с 92 до 110 метров.

«Также рассматривается возможность построения еще одной вышки на админгранице с Крымом», – добавил он.

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Юрий Артеменко сообщил, что в течение ближайших недель регулятор получит от Украинского государственного центра радиочастот просчитанную цифровую частоту, а в следующем месяце «будет объявлен конкурс на места в Чонгарском мультиплексе».

В пятницу, 17 марта, состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

Мероприятие проходило в рамках рабочей поездки министра информационной политики Украины Юрия Стеця, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко и председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева в Генический район.

Чонгарская телерадиовышка уже начала трансляцию радиостанций на южные районы Херсонской области и аннексированный Крым.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».

Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично – Симферопольский район Крыма.