МИД Украины осуждает поездку сербских парламентариев в Крым

Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку группы сербских парламентариев в аннексированный Крым. Об этом 17 марта говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны, сербские политики демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, и открыто призывали к признанию Крыма территорией России, проигнорировав тем самым официальную позицию Республики Сербия, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что МИД Украины расценивает действия сербских политиков «как проявление сознательного пренебрежения к ключевым принципам международного права».

Депутаты Сербской радикальной партии Воислава Шешеля планируют посетить Крым в составе международной парламентской делегации 19-21 марта.

Отмечается, что поездка приурочена к годовщине «крымского референдума».

В МИД Украины ранее сообщали, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».