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МИД Украины призывает ОБСЕ использовать все инструменты для деокупации Крыма

Министерство иностранных дел Украины

Министерство иностранных дел Украины

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Украина призывает ОБСЕ задействовать все возможные инструменты для «активных действий» по деоккупации аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины при ОБСЕ в Вене 16 марта Игоря Прокопчука. Полный текст заявления опубликован 17 марта на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Мы призываем председательство ОБСЕ и институты ОБСЕ уделить внимание событиям в оккупированном Крымском регионе и использовать все имеющиеся в распоряжении Организации инструменты для эффективных ответных действий», – говорится в заявлении украинского представителя.

Прокопчук добавил, что Киев вновь обращается к России с призывом остановить агрессию против Украины и «обратить вспять незаконную оккупацию Крымского полуострова».

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 16 марта продлил мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2018 года.

По сообщению пресс-службы ОБСЕ, согласно решению, бюджет миссии на период от 1 апреля 2017 года до 31 марта 2018 года составит 105,5 миллиона евро.

Последний раз мандат миссии продлили в феврале 2016 году до конца марта 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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