Радио Крым.Реалии. Как Украина вернулась в Крым

17 марта в поселке Чонгар Херсонской области открыли телерадиовышку для вещания на аннексированный полуостров. Какие радиостанции можно будет услышать в FM-диапазоне? Как Украина выстраивает информационную политику в отношении Крыма? Помогут ли украинские радиостанции в деоккупации полуострова? Об этом говорят в эфире Радио Крым.Реалии.

Гости эфира – руководитель проекта Радио Крым.Реалии Александр Янковский и министр информационной политики Украины Юрий Стець. Ведущий – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.