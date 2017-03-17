Жена крымского активиста Балуха подозревает, что в ее отсутствие в дом проникают неизвестные

Жена украинского активиста Владимира Балуха Наталия заявляет, что в ее доме, который находится в Раздольненском районе Крыма, бывают неизвестные. Об этом 17 марта Наталия рассказала «Крымской правозащитной группе».

По словам Наталии, в четверг, 16 марта, пока она была в подконтрольном Кремлю суде по делу супруга, ее вещи «опять были кем-то сдвинуты». В пятницу, 17 марта, она обнаружила на улице лестницу, приставленную к чердачному окну на крыше дома, где 8 декабря 2016 года происходил обыск по «делу Балуха».

«Я тут же позвонила участковому Серебрянки Сергею Власенко и сообщила о том, что на чердак кто-то лазил, так как прикрывающий проем чердака кусок линолеума был отодвинут», – рассказывает она.

Наталия Балух добавила, что она попросила участкового явиться и проверить чердак, но он, сославшись на дежурство, отказался приезжать.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые у него «обнаружили во время обыска 8 декабря 2016 года».

По словам адвоката Балуха Тараса Омельченко, ознакомившегося с материалами дела, нет никаких доказательств, что найденные боеприпасы принадлежат Балуху.

В начале февраля российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.