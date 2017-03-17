Могерини призвала к освобождению политузников и прекращению репрессий в Крыму

Европейский союз по-прежнему «твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины». Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини по случаю третьей годовщины аннексии Крыма.

По словам Могерини, Европейский союз вновь заявляет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Это «по-прежнему является прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств», отметила верховный представитель ЕС.

«За последний год продолжающаяся милитаризация полуострова продолжала оказывать влияние на ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря, и ситуация с правами человека на Крымском полуострове еще более ухудшилась. Права крымских татар были серьезно нарушены в результате закрытия крымскотатарских СМИ, запрета деятельности Меджлиса, их органа самоуправления, и преследования его лидеров. Самим адвокатам, таким как Эмиль Курбединов и Николай Полозов, защищающим права крымских татар и тех, кто не признает незаконную аннексию полуострова, были предъявлены уголовные обвинения», – говорится в сообщении.

Федерика Могерини призвала к освобождению первого заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, приращению обвинений против заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, а также «к полному соблюдению права на адвоката».

«Кроме того, ЕС повторяет свой призыв к немедленному освобождению Олега Сенцова, Александра Колченко и всех тех, кто был задержан и приговорен в нарушение международного права», – добавила она.

Верховный представитель ЕС подчеркнула, что все ожидающие рассмотрения случаи нарушений прав человека, таких как насильственные исчезновения, пытки и убийства, должны быть «тщательно расследованы».

«Полный, свободный и неограниченный доступ для международных правозащитников на всю территорию Украины, в том числе в Крым и Севастополь, по-прежнему остается первостепенным. В этом контексте ЕС ссылается на резолюцию 71/205 Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года и призывает к ее полному осуществлению», – отметила Могерини.

Она также добавила, что Европейский союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».