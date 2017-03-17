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МИД Украины вызвал посла Сербии из-за поездки сербских парламентариев в Крым – Беца

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца

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Министерство иностранных дел Украины требует от посла Сербии разъяснений относительно визита делегации депутатов сербского парламента в аннексированный Крым. Как сообщила Радiо Свобода пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, посла Сербии вызвали 17 марта в украинский МИД, а по поводу сербских парламентариев Киев планирует принять меры в соответствии с действующим законодательством Украины.

«Мы неоднократно предупреждали сербских политиков, МИД Сербии, по недопущению таких поездок без согласия украинской стороны», – подчеркнула Беца.

В четверг 17 марта Министерство иностранных дел Украины осудило поездку группы сербских парламентариев в аннексированный Крым.

Аннексированный Россией Крым 16 марта посетили представители Сербской народной партии, а ее лидер Ненад Попович в Симферополе встретился с местными политиками, где заявил, что якобы вопрос принадлежности Крыма решен и «возвращение Крыма на старое место (в Украину – ред.) невозможно».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки иностранных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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