В крымский суд по делу Балуха намерены доставить его сына из Южной Америки – правозащитники

Во время следующего судебного заседания по делу украинского активиста Владимира Балуха суд в Крыму планирует допросить его сына, который сейчас находится в Южной Америке. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала правозащитница Александра Крыленкова.

«Суд постановил принудительно доставить сына Владимира, который находится в Южной Америке», – написала Крыленкова.

Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в комментарии Крым.Реалии заявила, что организовать этот допрос и процессуально, и технически практически невозможно.

«Даже если бы сын захотел, то он просто бы не смог добраться за такой короткий период. Если говорить о принудительном приводе, то возникает вопрос, каким образом Россия на территории другого государства может кого-то принудить и доставить на судебное заседание. Возможно, попробуют использовать какие-то электронные средства связи, как скайп-конференцию. Но, с точки зрения процессуальных норм, это тоже проблематично, потому что если идет допрос в режиме видеосвязи, с той стороны правоохранители должны подтвердить личность (допрашиваемого – КР). Я не думаю, что правоохранители той страны, где находится его (Владимира Балуха – КР) сын согласятся в этом участвовать», – отметила Скрипник.

Раньше сообщалось, что дело украинского активиста Владимира Балуха начали рассматривать по существу, а следующее заседание назначили на 20 марта.

В начале февраля российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.

Сотрудники российской ФСБ задержали Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.

