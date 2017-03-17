Главой администрации Щелкино выбрали Владимира Загребельского – СМИ

Депутаты подконтрольного Кремлю городского совета Щелкино выбрали Владимира Загребельского на должность главы местной администрации. Об этом сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на главу Щелкинского горсовета Сергея Варавина.

«Буквально только что завершилась сессия, поддержана большинством голосом кандидатура Владимира Загребельского. Думаю, что совместная работа будет успешная для Щелкино», – рассказал Варавин.

На официальном сайте местной администрации этой информации еще нет.

Накануне конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на должность главы подконтрольной Кремлю администрации города Щелкино. Всего к участию в конкурсе допустили четырех кандидатов.

Владимир Загребельский занимал должность заместителя главы администрации Щелкино.

Осенью 2016 года в отношении экс-главы подконтрольной Кремлю администрации Щелкино Татьяны Ермановой было возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в размере 5 млн рублей, выделенных на дорожные работы. В декабре 2016 года суд в Крыму оштрафовал Ерманову на 3 тысячи рублей, а также дисквалифицировал ее на полгода.