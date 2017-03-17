Посольство США в Украине выпустило видео, посвященное российской аннексии Крыма

Посольство США в Украине обнародовало видео, посвященное третьей годовщине российской аннексии Крыма 2014 года. Ролик под названием «Крым. Три года спустя» обнародован 17 марта на канале YouTube американского посольства.

«Три года назад Россия вторглась в Крым и оккупировала его. Затем Россия устроила незаконный референдум, на котором жители Крыма принудительно должны были сделать свой выбор, в то время как тяжело вооруженные иностранные военные формирования оккупировали их территорию. Соединенные Штаты не признают ни проведенный Россией «референдум» от 16 марта 2014 года, ни ее попытку аннексии Крыма и продолжающееся попрание международного права», – говорится в сообщении.

«Крым является частью Украины. Соединенные Штаты вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции в отношении Крыма сохранятся до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», – отметили авторы фильма.

Соединенные Штаты не признают «референдум» в Крыму 2014 года и попытку аннексии Крыма, санкции по Крыму будут сохранены, пока полуостров не перейдет под контроль Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, обнародованном 16 марта на сайте ведомства.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».