В МИД России подтвердили обращение Януковича к Путину о вводе войск

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова 17 марта подтвердила, что бывший президент Украины Виктор Янукович обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска в страну.

Как заявила Захарова российской радиостанции «Говорит Москва», это было не письмо, а заявление Януковича.

«Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал», – сказала она.

«Чуркин был уполномочен его (обращение – ред.) процитировать в Совете безопасности ООН, о чем открыто заявил. Также заявление было распространено как документ СБ – обычная практика доведения до членов Совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за границей – это вопрос внутреннего согласования», – сказала Захарова.

16 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрацию президента России не поступало письмо от бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск на украинскую территорию. По словам Пескова, никакого официального документа в администрации Владимира Путина не зарегистрировано.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал у себя в Facebook ответ российской Генеральной прокуратуры, в которой также говорилось о том, что ни Кремль, ни Совет Федерации России не получали такого письма.

По словам Луценко, это утверждение противоречило выступления тогдашнего постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина, который в марте 2014 года на заседании Совета безопасности ООН не только процитировал обращение Януковича, но и продемонстрировал копию письма.