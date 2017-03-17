Госдума России поручила проверить Радио Свобода, «Голос Америки» и CNN

Государственная дума России поручила своему комитету по информационной политике организовать проверку деятельности российских служб «Голоса Америки», CNN и Радио Свобода на соответствие российскому законодательству.

С такой инициативой выступил депутат от партии «Единая Россия» Константин Затулин. По его словам, проверка должна стать ответом российских властей на внесенный в Конгресс США законопроект, предоставляющий Министерству юстиции дополнительные полномочия для проверки российского телеканала Russia Today на соответствие американским законам.

Как отметила сенатор от Демократической партии Джин Шахин, которая предложила законопроект, Russia Today координирует свою деятельность с российским правительством для распространения ложной информации. Ранее этот телеканал обвинили в причастности к вмешательству в выборы президента США.

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