В Киеве презентовали книгу «Мустафа Джемілєв. Незламний»

В Киеве 17 марта проходит презентация книги «Мустафа Джемілєв. Незламний», авторами которой выступили главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик и сооснователь общественной организации «КрымSOS» Алим Алиев.

Крым.Реалии проводят трансляцию с торжественной церемонии презентации издания.

По словам авторов, в книге представлены не только интервью с главным героем, авторы также показывают видение участников национального движения крымских татар и советских диссидентов, а также нынешнее положение в Крыму.

«Мустафа Джемілєв. Незламний» выходит на двух языках – русском и украинском, общим тиражом в 7 тысяч экземпляров.

Для широкого круга читателей книгу представят на международном фестивале «Книжный арсенал».

Мустафа Джемилев – крымский татарин, политический и общественный деятель периода СССР и Украины. Один из руководителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный, народный депутат Украины, с 20 августа 2014 года уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа.