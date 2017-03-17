Телепроект «Крым.Реалии»: Праздник оккупации и «мертвая вода» полуострова

Три года с украденным Крымом – как теперь россияне относятся к оккупации украинского полуострова? Подземные сокровища Феодосии: сколько их на самом деле, и кто на них планирует зарабатывать? Насколько большими стали пенсии, которые получают крымчане, и на что их хватает?

Чем живет полуостров – об этом подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.