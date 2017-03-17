Трамп приветствовал Меркель в Белом доме

Президент США Дональд Трамп приветствовал в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель перед переговорами.

Перед встречей, которая должна была состояться 14 марта, но из-за погоды была отложена на 17 марта, два лидера перед камерами пожали друг другу руки.

На протяжении многих лет Меркель, физик по специальности, была близким партнером президента США Барака Обамы, который называл ее своим «ближайшим международным партнером».

Дональд Трамп обвинял Меркель в «разрушении Германии» из-за приема большого количества беженцев, критиковал за вопросы торговли и называл свою соперницу от демократической партии на выборах Хиллари Клинтон «американской Ангелой Меркель».

Трамп настаивает, что Берлин должен увеличить расходы на НАТО в размере 2% ВВП. Германия, которая имеет сильную экономику, но тратит на оборону 1,2% ВВП, не планирует увеличивать расходы, поскольку после Второй мировой войны сильная армия не является приоритетом для этой страны.

Ранее четыре американских чиновника, которые общались с журналистами перед запланированной встречей, дали понять, что Трамп хочет оставить позади различия во взглядах и создать сильные общие позиции в таких вопросах как торговля, российские кибератаки и агрессия России против Украины.

Между встречами Трамп и Меркель должны дать пресс-конференцию.