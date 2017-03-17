Медиаэксперты: в информационной реинтеграции Крыма «зрада» сменилась «перемогой»

В информационной политике Украины по отношению к аннексированному Крыму хэштег «зрада» сменился на «перемогу». Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказали глава министерства информационной политики Украины Юрий Стець и руководитель проекта Радио Крым.Реалии Александр Янковский, комментируя открытие телерадиовышки, осуществляющей вещание на Крым.

«Было продемонстрировано, что когда все ветви власти – губернаторы, министерство информационной политики, министерство политики временно оккупированных территорий, Нацсовет по теле и радиовещанию, многие другие органы власти, частный инвестор – объединяются, то может быть результат. Это только лишь маленький шажочек информационной реинтеграции Крыма... У нас хэштег «зрада» – это огромная такая история, а хэштег «перемога» всегда вешается с трудом, со скрипом. В данном случае можно менять хэштег «зрада» на хэштег «перемога», – сказал Стець.

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Александр Янковский рассказал, что первоочередная задача Радио Крым.Реалии – избавить жителей аннексированного полуострова от информационного вакуума.

«Если человек находится в паутине российских СМИ в Крыму, а многие и не стремятся выходить из этой паутины, то, конечно, он не видит нормальную, реальную картину. Дело в том, что экономическое состояние людей, состояние экономики Российской Федерации, состояние экономики аннексированного Крыма все-таки заставляет людей все чаще искать ответы на вопросы, почему так происходит, и что можно с этим делать. Вот когда они ищут ответы на эти вопросы, то приходят, в том числе, и к нам», – подчеркнул Янковский.

В поселке Чонгар, недалеко от админграницы с аннексированным Крымом, 17 марта торжественно открыли телерадиовышку для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию полуострова.

Срок строительства 150-метровой вышки составил около двух месяцев, девять месяцев заняли работы по просчету и международной координации радиочастот, отводу земельного участка, проведению конкурса на радиочастоты. Монтаж вышки проводил украинский инвестор.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сказал, что построенная в Херсонской области возле поселка Чонгар Генического района телерадиовышка, осуществляющая вещание на Крым – важный шаг к возвращению полуострова под контроль Украины.