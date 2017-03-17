Трамп и Меркель заявили о необходимости разрешения ситуации в Украине

Президент США Дональд Трамп заявляет о необходимости «мирного решения» ситуации в Украине. Об этом он заявил 17 марта на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Белом доме после их встречи.

Он поблагодарил Меркель и президента Франции Франсуа Олланду за посредничество в переговорах по разрешению конфликта на украинской территории.

«Мы в идеале ищем мирного решения», – сказал Трамп.

Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что отношения с Россией нужно улучшать, но перед этим должна быть решена ситуация в Украине.

«Речь идет о безопасной и суверенной Украине с одной стороны, но также о возможности вновь улучшить отношения с Россией, когда проблемы там будут решены», – сказала Меркель и выразила сожаление по поводу отсутствия прогресса в выполнении Минских договоренностей.

Во время президентской кампании Дональд Трамп высказывался за улучшение отношений с Москвой и одобрительно отзывался о российском президенте Владимире Путине. Это вызвало беспокойство и критику со стороны западных союзников.