Британские военные прибывают в Эстонию для усиления границ НАТО

Эстонские военные сообщают о прибытии в страну 130 британских солдат в рамках усиления НАТО своих восточных границ с Россией.

«Боевая группа под руководством Великобритании разместится здесь по запросу Эстонии и общего решения союзников НАТО для усиления оборонных возможностей НАТО», – заявил 17 марта представитель Минобороны Эстонии Симм Саар.

По его словам, британские военные, которые прибудут в Эстонию в пятницу вечером, разместятся в северном городе Тапа, куда 20 марта прибудут также 50 французских солдат.

К середине апреля в Тапу должны прибыть 800 британских и 300 французских военных.

В мае они должны принять участие в военных учениях Spring Storm.

НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе, размещая в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона. Управлять миссией должны военные из США, Великобритании, Франции и Германии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 17 марта, что «нет неизбежной угрозы» военного нападения в балтийском регионе. Он отметил о беспокойстве относительно действий России и возможных ее планов, добавив: «важно, чтобы мы не драматизировали ситуацию».