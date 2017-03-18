В Ливадии обещают построить корпус детской больницы

В Ливадии могут построить корпус детской больницы, заявил глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко.

Как сообщает 17 марта пресс-служба городской администрации, договоренность об этом была достигнута на совместном совещании с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Пока речь идет лишь о рассмотрении возможности выделения дополнительного финансирования на строительство корпуса детской больницы. Проект находится в стадии обсуждения в правительстве Российской Федерации. Но для нас это очень важный проект, и я надеюсь, что он будет реализован и принесет большую пользу всем жителям нашего региона», – отметил Ростенко.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 18 февраля анонсировал строительство многофункциональной больницы на 730 койко-мест в Крыму. По заверению Аксенова, строительство должно начаться в конце апреля 2017 года.

В Крыму говорят о нехватке медицинских работников. Так, директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил недоукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.