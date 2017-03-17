Членам экипажа судна Sky Moon, заходившего в порты Крыма, запретили въезд в Украину – Госпогранслужба

Членам экипажа судна Sky Moon, арестованного после захода в порты Крыма, пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве напомнили, что на капитана судна, гражданина Сирии, суд наложил штраф в размере почти 18,5 миллиона гривен, что составляет 100 процентов стоимости товара и судна.

«В рамках комплекса совместных действий пограничников и военной прокуратуры продолжается работа по уголовному производству в отношении капитана судна и судовладельцев по статье 332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства), – говорится в сообщении.

В Одессе суд конфисковал судно Sky Moon, арестованное после захода в порты Крыма. Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, подобное решение принято впервые в истории страны.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

С момента аннексии Госпогранслужба Украины отследила 652 иностранных судна, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие суда и их грузы. В декабре 2016 года украинские пограничники арестовали первое такое судно Sky Moon, которое перевозило соду из Севастополя в молдавский порт.

По данным фонда «Майдан иностранных дел», за январь 2017 года в крымские порты зашли 73 судна, 57 из которых ходили под российским флагом. Все нарушители уже занесены в общую базу данных «Черный список» судов, заходивших в Крым за последние три года. Из общего количества судов активную деятельность вели 46, остальные 27 судов находились в крымских портах в ремонте или отстое.