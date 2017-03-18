Десятки беженцев погибли в результате обстрела лодки у берегов Йемена

По меньшей мере 42 беженца из Сомали погибли во время обстрела лодки у побережья Йемена, сообщают 17 марта в ООН, представители йеменских властей и свидетели, выжившие во время атаки. Ранее сообщалось о 32 погибших, сообщает Радiо Свобода.

Беженцы, которые имели документы ООН, были на пути из Йемена в Судан, когда 16 марта их лодка была обстреляна с вертолета у йеменской провинции Ходейда.

Капитан лодки сообщает, что 80 беженцев удалось спасти и доставить в город Ходейда. Всего в лодке находились от 160 до 140 человек. Пока неясно, кто именно осуществлял обстрел.

Йеменские провинции Ходейда контролируют повстанцы поддерживаемой Ираном группировки «хутту», которые с 2015 года ведут боевые действия с коалицией под руководством Саудовской Аравии. Боевые действия начались после того, как повстанцы захватили столицу Йемена, город Санаа.

Контролируемое повстанцами агентство новостей Saba обвинило в обстреле лодки с беженцами коалицию под руководством Саудовской Аравии, но деталей не привело.

Представитель коалиции Ахмед аль-Ассера, в свою очередь, заявил, что 16 марта не проводили операций в этой провинции.

Во время конфликта, который в Йемене начался в 2015 году, здесь погибли 7000 гражданских.