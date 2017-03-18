Украинские пограничники нашли у херсонца пистолет, который он вез из Крыма

Пограничники Херсонского отряда пресекли попытку незаконного ввоза оружия с территории аннексированного Крыма на материковую часть Украины. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«В контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» с временно оккупированной территории на автомобиле «Volkswagen» прибыл 59-летний житель Херсона. Пограничники заметили, что гражданин явно нервничает, поэтому решили углубленно осмотреть транспортное средство. При этом на авто отреагировала специальная служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатых веществ», – говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, по результатам осмотра в салоне автомобиля пограничники обнаружили травматический пистолет «Маузер 90» 9 мм и 7 патронов к нему, однако разрешительных документов на оружие владелец не имел.

О возможном факте уголовного преступления, предусмотренного статьей 263 ч. 2 УК Украины «Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения», пограничники сообщили Каланчацкий отдел Национальной полиции и передали находку правоохранителям, отметили в ведомстве.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».