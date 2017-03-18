Курортную гостинницу Ялты выставили на аукцион

В Крыму выставили на аукцион курортную ялтинскую гостинницу с апартаментами. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

«Приглашаем принять участие в аукционе по продаже курортной гостиницы с апартаментами, расположенной в Ялте. Начальная цена лота составляет почти 340 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что зарегистрироваться для участия в аукционе можно как в письменном, так и в электронном виде.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».