В Евросоюзе призвали Минск освободить задержанных активистов

Евросоюз призывает Беларусь немедленно освободить всех задержанных во время «Маршей недармоедов». Об этом сообщает Радіо Свобода.

В заявлении ЕС, опубликованном 17 марта, говорится, что задержание демонстрантов свидетельствует о том, что в Беларуси необходимо усилить демократические процессы.

«Должна быть обеспечена свобода собраний и ассоциаций. Недавно задержанные мирные протестующие, среди которых и журналисты, освещавшие мероприятие, немедленно должны быть освобождены», – говорится в заявлении пресс-секретаря главы внешнеполитического ведомства ЕС.

С 1 марта власти Беларуси задержала около 150 человек, десятки из которых получили сроки заключения до 15 суток.

Из-за «налога на тунеядство» в Беларуси с февраля проходят массовые акции протеста. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в бюджет около 200 евро в год. После митингов в Минске и регионах президент страны Александр Лукашенко перенес срок уплаты налога на следующий год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.