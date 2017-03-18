Аксенов пожаловался на нехватку кадров и плохие дороги в Крыму

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове сейчас множество проблем – «от нехватки квалифицированных кадров до низкого качества дорог». Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Аксенова.

«За три года у нас были не только успехи, но и ошибки и недоработки, за которые крымчане справедливо критикуют власть. Проблем немало – от острой нехватки квалифицированных кадров во всех отраслях и на всех уровнях до низкого качества дорожных работ», – заявил Аксенов в третью годовщину аннексии Крыма.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».