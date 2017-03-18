Очередь в детсады Крыма превышает 25 тысяч человек – власти

На сегодня очередь в дошкольные образовательные учреждения Крыма детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет около 26 тысяч, а детей от 0 до 3 лет – порядка 3 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю крымского парламента.

«Наиболее серьезные показатели очередности в детские сады Крыма сохраняются в Симферополе – 8800 детей, Симферопольском районе – 3100 детей, Ялте – 2500, Бахчисарайском районе – почти 2 тысячи, Керчи – 1200, Евпатории – 1200 детей», – заявил подконтрольный Кремлю председатель комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Крыма Владимир Бобков.

По сообщению пресс-службы крымского парламента, в 2016 году в Крыму было создано дополнительно 5922 места, а всего, начиная с 2014 года, – около 11 тысяч новых мест в детских садах.

В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.