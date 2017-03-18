Боевики группировки «ЛНР» заявляют о начале поставок угля в Крым

Предприятия группировки «ЛНР» начали поставки угля в Крым. Об этом заявил лидер луганских боевиков Игорь Плотницкий, сообщают «РИА Новости Крым».

«Мы поставляем железнодорожным транспортом через Ростов и паромную переправу. Пока только так. По-моему, заключен двухлетний контракт. Это реальные вещи, которые уже происходят, и поверьте, что это только начало», – заявил Плотницкий.

Он утверждает, что группировка «ЛНР» намерена «углублять экономическое сотрудничество с крымским регионом».

В четверг, 16 марта, в Симферополе празднуют день «общекрымского референдума» и «воссоединения Крыма с Россией». На мероприятие приехали главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».