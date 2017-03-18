В Москве анонсируют концерт в честь годовщины аннексии Крыма

В Москве у здания МГУ на Воробьевых горах анонсируют концерт, посвященный третьей годовщине аннексии Крыма. Об этом 18 марта сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что от мероприятия в центре города в этом году решили отказаться.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на портал госзакупок, на организацию концерта могло быть выделено до 22 миллионов рублей из московского бюджета.

Сотрудник компании «Мосгаз» сообщил Радио Свобода, что в бюждетные организации разослали разнарядки с призывом обеспечить явку сотрудников на митинг: «Форма одежды рекомендуется парадная, настроение приподнятое».

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».