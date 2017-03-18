В Крыму пропал житель Ленинского района Ризван Абдураманов – Джелял

В Крыму заявляют об исчезновении жителя Ленинского района Ризван Абдураманов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил крымский активист Нариман Джелял.

«Житель села Батальное Ленинского района Крыма Абдураманов Ризван Сулейманович 25 мая 1968 года рождения 10 ноября поехал устраиваться на работу в Феодосию. В начале декабря в Феодосии были найдены его документы. По сей день местонахождение Ризвана неизвестно», – написал Джелял.

Накануне сообщалось, что в Крыму исчез житель села Алексеевка Белогорского района Мудессир Исаев. Информацию о мужчине, который ушел в лес несколько дней назад и не вернулся, крымчане распространяют в социальных сетях.

По подсчетам Крымской правозащитной группы, с февраля 2014 года в Крыму произошло 9 случаев насильственных исчезновений людей. Из них пятеро пропавших являются крымскими татарами. Еще 3 случая пропажи людей в Крыму, по версии правозащитников, носят признаки насильственных исчезновений, но являются таковыми только предположительно.

Правозащитники считают, что насильственные исчезновения людей на полуострове связаны с их политической позицией или этнической принадлежностью. Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами.

Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним, как и то, что целью похищений является запугивание крымчан, несогласных с аннексией Крыма.