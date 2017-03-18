Власти Севастополя запретили ранее согласованный митинг сторонников Навального

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя направило письменное уведомление в адрес организаторов митинга «Он Вам не Димон» об отказе согласования публичного мероприятия. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев.

«Вчера чиновник департамента общественных коммуникаций правительства пришел домой к родителям одного из организаторов митинга и сообщил, что они отзывают согласование. Это странно, так как все организаторы совершеннолетние, живут отдельно от родителей. Почему пришли именно к ним, остается загадкой», – заявил Кисиев.

Он добавил, что официальной причиной пересмотра решения российского правительства Севастополя стал факт того, что на площади Георгия Победоносца в парке Победы в это время будут проводиться плановые ремонтные работы по замене тротуарной плитки, но в истинность данной причины активисты не верят.

«Мы думаем, что они осознали, какой именно митинг согласовали и теперь впопыхах пытаются найти причину, чтобы запретить его проведение. В любом случае правительство Севастополя нарушило закон. Они не могут просто взять и запретить акцию. Они должны предоставить нам альтернативное место для ее проведения. В повторном ответе, подписанном главой департамента общественных коммуникаций, ничего подобного не указано», – добавил Кисиев.

Активист подчеркнул, что они намерены обжаловать нынешнее решение и одновременно подавать повторное уведомление.

«У нас в команде есть 3 юриста, мы все будем делать в рамках действующего законодательства», – подытожил Кисиев.

Накануне сообщалось, что фактические власти Севастополя согласовали антикоррупционный митинга «Он Вам не Димон», который намерены провести сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального.

2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

На сегодняшний день на канале Навального в «Youtube» фильм посмотрели около 10 миллионов человек.

14 марта 2017 года Алексей Навальный выпустил видеоролик с призывом выйти на митинги и шествия во всех городах России с требованием к власти ответить на обвинения, указанные в фильме.