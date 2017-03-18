Бывшего директора Роскосмоса нашли мертвым в московском СИЗО

Бывшего директора Роскосмоса Владимира Евдокимова нашли мертвым в камере московского СИЗО. Об этом сообщила ТАСС представитель Следственного комитета России.

«Причиной смерти бывшего исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова в московском СИЗО стали два ножевых ранения в области сердца», – говорится в сообщении.

По словам представителя российской службы исполнения наказаний, по делу начата служебная проверка. Сотрудники ведомств не назвали никаких версий произошедшего.

Раньше сообщалось, что Евдокимов мог покончить с собой. Евдокимов был арестован в декабре прошлого года и обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в начале 2000-х годов он совместно с еще четырьмя подозреваемыми незаконно приватизировал комплекс зданий, принадлежавший авиастроительной корпорации «МиГ». Сам он вину не признавал, руководство Роскосмоса призывало освободить его из-под стражи.