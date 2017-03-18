В Крыму прогнозируют похолодание, дожди и ветер

В Крыму в ближайшие дни ожидается понижение температуры, дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«В Крыму возможно понижение температуры воздуха до -0…+5º ночью; +3…+8º днем, в горах -1…+4º. Также погодная обстановка будет сопровождаться местами умеренным дождем, утром и днем на западном побережье прогнозируется сильный дождь, в горах будут сильные осадки. Местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что такая погода продержится до 20 марта. Спасатели призывают крымчан не выходить на лодках в море, в период ухудшения погодных условий, а также исключить нахождение на труднодоступных участках крымских гор.