Мы будем говорить с крымчанами на полуострове на трех языках – Чубаров

С открытием телекоммуникационной вышки на Чонгаре с крымчанами, которые остались на полуострове, Украина будет говорить на трех языках – крымскотатарском, украинском и русском. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Укринформ.

«Мы не имеем иной возможности, кроме как с материковой Украины говорить с собственным народом на родном языке. Для нас это очень важно. Мы будем говорить с украинскими людьми в Крыму на трех языках – крымскотатарском, украинском и русском», – сказал Чубаров.

Он также выразил надежду, «что будут найдены приемлемые для сторон формулы, чтобы с этой вышки в полной мере вещали на Крым и телеканал ATR, и Радио Мейдан, и Радио Лидер и другие».

17 марта Чубаров заявил, что построенная в Херсонской области возле поселка Чонгар Генического района телерадиовышка, осуществляющая вещание на Крым – важный шаг к возвращению полуострова под контроль Украины.

В пятницу, 17 марта, состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.