Франция: в аэропорту Орли убили нападавшего с оружием

В парижском аэропорту Орли 18 марта застрелили вооруженного мужчину.

Как информирует агентство AFP со ссылкой на МВД Франции, неизвестный напал на военнослужащего и отобрал у него оружие, после чего забежал в магазин. Там его, однако, застрелили сотрудники службы безопасности аэропорта.

Других пострадавших в результате инцидента нет.

Работу аэропорта пока остановлено. Из-за инцидента из помещения и прилегающей территории эвакуировали около трех тысяч человек.

С 2015 года во Франции введено чрезвычайное положение в связи с высокой террористической угрозой. В результате ряда терактов в Париже в ноябре 2015 года погибло около 130 человек.

В прошлом месяце в Лувре, который является одним из самых популярных среди туристов парижских музеев, вооруженный ножами мужчина напал на военных патрульных, полиция квалифицировала нападение как теракт.

Военные патрули стали привычными по всей Франции после того, как в стране участились вооруженные нападения.

23 апреля во Франции состоится первый тур президентских выборов.