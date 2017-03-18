Адвокат: официально в Крыму около 50 политзаключенных, на самом деле - гораздо больше

Россия продолжает репрессии в Крыму, сейчас официальное число политзаключенных на полуострове составляет около 50 человек, но на самом деле их больше. Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил адвокат крымских политзаключенных Александр Попков.

Он отметил, что сейчас количество политзаключенных в Крыму достаточно трудно подсчитать, впрочем, по его словам, официально таких людей около 50.

«Есть люди, о которых мы вообще ничего не знаем, относительно некоторых людей начинаем узнавать после определенного промежутка времени», – заявил Попков.

По его словам, проблема также заключается в том, что «эти дела не освещаются на полуострове, ведь там свободных СМИ уже нет».

«Более того, в аннексированном Крыму есть очень маленькое количество адвокатов, которые готовы защищать крымских татар, ведь они боятся идти против ФСБ», – добавил адвокат.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».