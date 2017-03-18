За прошлый год в Крыму открыли 14 месторождений полезных ископаемых – власти

В 2016 году на территории Крыма открыли 14 новых месторождений полезных ископаемых. Об этом заявил подконтрольный Кремлю заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Алексей Яценко, сообщают «РИА Новости Крым».

«Открыто 8 месторождений пильных известняков мощностью 22,6 тысяч кубометров в Первомайском, Сакском, Черноморском и Ленинском районах, 2 месторождения песков мощностью 1,6 тыс кубометров в Белогорском районе. Также открыты три месторождения песчано-гравийных пород мощностью 10,6 тыс кубометров в Красногвардейском, Сакском и Симферопольском районах и одно месторождение андезитовых порфиритов мощностью 3507 тыс кубометров в Феодосии», – заявил Яценко.

Он добавил, что не все из них могут быть разработаны.

«Нередко недропользователи сталкиваются с большими проблемами с вводом месторождения в эксплуатацию. Во многих участках земля распаевана между разными собственниками. Если земельные вопросы не решатся, то такое месторождение через некоторое время будет переведено в порядок забалансового. У нас много таких участков», – отметил Яценко..

Чиновник также добавил, что число разрабатываемых карьеров в Крыму за последние годы практически не увеличилось и находится на прежнем уровне.

В феврале сообщалось, что в Крыму планируют ввести мораторий на разработку карьеров.

Фактические власти Крыма заявляют, что на полуострове выдано достаточное количество разрешений на разработку карьеров, «и тот объем строительных материалов, который в них добывают, полностью покрывает все нужды полуострова».

Раньше сообщалось, что в связи со стройкой Керченского моста и трассы Таврида, на полуострове заявляют о нехватке стройматериалов, которые сложно доставлять в Крым через паромную переправу. Подконтрольные России власти полуострова решили покрыть недостачу щебня и других материалов добычей ископаемых в Крыму.