В Севастополе прошел митинг в честь годовщины аннексии Крыма

Возле памятника «Солдат и Матрос» в Севастополе 18 марта прошел митинг, посвященный третьей годовщине «присоединения» Крыма к России. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Участники митинга держали в руках портреты президента России Владимира Путина, читали стихотворения о «воссоединении» Крыма с Россией и фотографировались. В ходе мероприятия грамотами наградили членов крымской «самообороны».

На мероприятии присутствовали местные чиновники, депутаты Госдумы России, члены Совета Федерации, а также лидер «путинских» байкеров Александр «Хирург» Залдостанов.

Подконтрольная Кремлю спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что «воссоединение Крыма с Россией изменило не только историю этой страны, но и всего мира».

«Мы всегда знали и чувствовали, что Севастополь – это форпост России на ее южных границах. Что это город русских моряков и русской славы. Поэтому то, что произошло у нас три года тому назад – это естественный и долгожданный итог нашей долгой борьбы за наши традиции, за нашу историю, за право говорить на русском языке», – подытожила Алтабаева.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали новый статус полуострова. ООН считает Крым аннексированной территорией.