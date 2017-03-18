МИД Чехии и Финляндии выступили в поддержку Украины и Крыма

Министерства иностранных дел Чехии и Финляндии 18 марта на своих страницах в Твиттере высказались против аннексии Крыма Россией и в поддержку территориальной целостности Украины.

«Через три года мы вместе с народом Украины отвергаем аннексию Россией Крыма», – говорится в сообщении на странице МИД Чехии.

«МИД Финляндии осуждает незаконную аннексию Крыма, которая продолжается. Мы остаемся преданными территориальной целостности и суверенитету Украины», – говорится в Твитере финского внешнеполитического ведомства.

В поддержку Украины и Крыма в субботу, 18 марта, выступила и президент Литвы Даля Грибаускайте.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали новый статус полуострова. ООН считает Крым аннексированной территорией.