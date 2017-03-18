Нужно создать международный механизм для деоккупации Крыма – посол Украины в ЕС

По случаю третьей годовщины аннексии Крыма посол Украины в ЕС Николай Точицкий заявил, что нужно создать единый международный механизм для деоккупации полуострова. Об этом сообщает брюссельское издание Euobserver

«Настало время разработать и запустить международный переговорный механизм для деоккупации Крыма ради восстановления суверенитета Украины над полуостровом», – заявил Точицкий.

Он отметил, что нужно приложить все усилия, чтобы Россия освободила всех украинцев, которых незаконно задержали по политическим мотивам.

«После трех лет оккупации и военной агрессии против Украины, настало время для международного сообщества найти правильный политический ответ на поведение России», – добавил посол.

В поддержку Украины и Крыма в субботу, 18 марта, выступила и президент Литвы Даля Грибаускайте, а также представители МИД Финляндии и Чехии.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали новый статус полуострова. ООН считает Крым аннексированной территорией.