МИД России записал песню в честь годовщины «присоединения» Крыма

МИД России записал песню «Севастополь – знамя» в честь годовщины «присоединения» Крыма. Об этом написала на своей странице в Facebook директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Сегодня, 18 марта 2017 года в честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией коллектив Министерства иностранных дел дарит крымчанам песню, написанную сотрудником Департамента информации и печати Василием Харитоновым – «Севастополь – знамя» в исполнении Владимира Куклина», – заявила Захарова.

Она добавила, что сотрудник МИДа, написавший песню – это сын автора текста песни «День победы».

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».