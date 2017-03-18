Российская налоговая насчитала в Крыму 185 миллионеров

В российскую налоговую службу подали декларации 185 крымчан, чьи доходы превышают миллион рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на крымское управление Федеральной налоговой службы России.

«Основная масса декларантов (более 8 тысяч) заявила доходы до 1 млн рублей, 185 человек – от 1 млн до 10 млн, четверо – от 10 млн до 100 млн и пока один человек задекларировал доход от 100 млн до 500 млн рублей», – заявила пресс-служба налоговой.

По информации ведомства, декларации были поданы физическими лицами, которые получили доходы помимо основного места работы. Отчитываются в налоговой также индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьянско-фермерских хозяйств и другие категории налогоплательщиков.

ФНС принимает декларации до 2 мая. Сам налог на доходы физических лиц по итогам декларирования необходимо уплатить не позднее 15 июля.