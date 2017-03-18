Симферопольский депутат предложил Путину ликвидировать общественные палаты

Депутат российского горсовета Симферополя от КПРФ Степан Кискин написал письмо президенту России Владимиру Путину с призывом ликвидировать общественные палаты. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Общественная палата Республики Крым не является представительным органом общественности полуострова. Общаясь с активистами из других субъектов нашей страны, я пришёл к выводу, что ситуация с отрывом общественных палат от народа повсеместна. Считаю, что Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты должны быть ликвидированы», – пишет Кискин в письме Путину.

Вместо общественных палат крымский политик предлагает создать новый орган – «Народный контроль». По задумке Кискина такая структура должна формироваться снизу, на основе выборов из представителей активной общественности на всех уровнях: муниципальном, субъектовом и федеральном.

Общественная палата Крыма была создана в июне 2014 года. Ее официальной целью является обеспечение взаимодействия между крымской властью, подконтрольной России, и жителями полуострова. Общественную палату возглавляет экс-депутат парламента Крыма, член «Единой России» Григорий Иоффе.