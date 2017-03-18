«Тайган» и «Сказка» получили разрешения на содержание краснокнижных животных

Зоопарк «Сказка» и парк львов «Тайган» 17 марта получили разрешение от Росприроднадзора на содержание краснокнижных животных. Об этом 18 марта на пресс-конференции в Белогорске заявил владелец парков Олег Зубков, сообщают Крым.Реалии.

«Мы получили 147 разрешений из Росприроднадзора на содержание краснокнижных видов животных в зоопарке «Сказка» и парке львов «Тайган». Это очень большой и очень важный двухлетний труд. Эти документы нам три раза возвращали. Я уже начинал верить в коррупционную составляющую этого процесса. Но вот позвонил лично заместитель Росприроднадзора и сказал, что по их части все хорошо и он подписывает нам все разрешения», – рассказал Олег Зубков.

16 марта ялтинское управление российской налоговой службы на три месяца приостановило работу зоопарка «Сказка». Основанием для этого стали недостающие данные на входных билетах в парк.

Ялтинский зоопарк «Сказка» – первый частный зоопарк на постсоветском пространстве. Там собрана большая коллекция животных со всего мира.

Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и других видов животных, расположенный на территории 32 гектар, из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов.