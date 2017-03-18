В Москве проходит митинг-концерт «Весна» в честь «присоединения» Крыма к России

В Москве на Университетской площади перед зданием МГУ проходит праздничный митинг-концерт «Весна», посвященный дню «присоединения» Крыма к России. Прямую трансляцию оттуда ведет российский «Первый канал».

Концерт перед начался в 18:00 по московскому времени. Ожидается, что перед собравшимися выступят хор Турецкого, группы «Любэ», «Фабрика», «Градусы», певица Валерия, Денис Майданов, Елена Темникова и другие.

Митинг планируют посетить лидеры российских парламентских партий и прокремлевские общественные деятели. На мероприятии действуют спортивная программа и интерактивные площадки. В завершение запланирован салют.

Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не будет принимать участие в митинг-концерте «Весна», поскольку власть «плохо поддерживает граждан России во всех субъектах страны».

Президент Владимир Путин также не планирует появляться на митинге.

Телеканал «Дождь» сообщил, что московская мэрия потратила 22 миллиона рублей на концерт на Воробьевых горах. Контракт был опубликован в феврале московской дирекцией массовых мероприятий. Название мероприятия не приводится, но по косвенным признакам понятно, что речь идет о митинге-концерте «Весна» в честь «присоединения» Крыма.

Исполнитель контракта, компания «Сэлма», за 22 миллиона должна была обеспечить работу административно-технической и режиссерско-постановочной групп, разработать концепцию мероприятия и сценарий, пригласить артистов, организовать телетрансляцию на одном из федеральных каналов, установить сцену и звуковое оборудование.