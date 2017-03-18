В Феодосии из горящей квартиры эвакуировали женщину и ее кота

В Феодосии 17 марта спасатели потушили пожар в коммунальной квартире и спасли находившихся там женщину и ее кота. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.

«По прибытию спасателей на место ЧП стало известно, что в одной из комнат квартиры горит диван. Личный состав проложил рукавную линию и оперативно приступил к тушению огня. Одновременно с этим крымские пожарные провели разведку жилого помещения, которое было заполнено дымом, в составе звена газодымозащитной службы. В результате на балконе была обнаружена женщина 1963 г.р., которая из-за сильного задымления не могла самостоятельно покинуть место ЧП. Огнеборцы эвакуировали женщину из опасной зоны», – заявила пресс-служба ведомства.

По информации МЧС, также на пожаре был спасен кот пострадавшей, которого спасатели обнаружили на пожаре в шоковом состоянии.

«Спасатели вынесли его из задымленного помещения. Чтобы привести домашнее животное в чувство, огнеборцы приняли решение надеть на кота кислородную маску, после чего питомца передали хозяйке», – уточнила пресс-служба.

По данным крымского управления МЧС России, всего с начала года крымские спасатели 223 раза выезжали для ликвидации пожаров и спасения людей на них. В результате было спасено 63 человека, 5 из которых – несовершеннолетние дети.