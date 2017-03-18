В Севастополе на митинге в честь «присоединения» к России спел Кобзон

В Севастополе на митинге в честь годовщины «присоединения» Крыма к России выступил российский певец Иосиф Кобзон. Об этом сообщают РИА Новости.

«Севастопольцы, я счастлив, что три года назад приехал и поздравлял на этой святой земле не только жителей, но и всех тех, кто любит и гордится Севастополем», – сказал он.

После этого Кобзон исполнил перед зрителями несколько своих известных песен.

Митинг-концерт в Севастополе начался с выступления местных творческих коллективов. Затем перед собравшимися выступили представители власти Севастополя, подконтрольной России, и депутаты Госдумы. Ожидается, что митинг завершится в 21.30 салютом.

В Севастополе весь день проходят торжественные мероприятия по случаю годовщины «присоединения» Крыма к России весь день. Днем у памятника солдату и матросу состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие руководители города, депутаты Госдумы, представители местной «самообороны», казачество, другие.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».