Трамп Германия должна США и НАТО значительную сумму за оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия должна значительную сумму Соединенным Штатам и НАТО за обеспечение безопасности. Об этом 18 марта он написал в сети микроблогов Twitter.

«... Германия должна огромные суммы денег НАТО и США за мощную и очень дорогую оборону», – указал Трамп.

Президент США отметил, что он имел «великолепную встречу» с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на заявления «фейковых новостей» (так Трамп обычно характеризует критически настроенные по отношению к нему средства массовой информации, в том числе и ведущие американские медиа).

В пятницу, 17 марта, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Меркель. Лидеры двух стран обсудили вопросы международной политики, экономики и взаимодействия в рамках Североатлантического альянса. Меркель согласилась увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, как этого требуют договоренности стран НАТО.

Это была первая встреча канцлера ФРГ с Трампом, до этого они только говорили по телефону.